Noi, gelati e codardi

Ero deciso a sfidare gli elementi come Dennis Quaid in “L’alba del giorno dopo”.

Poi, sarà stata la drammatizzazione televisiva, comincia a montarmi una certa inquietudine. Chiamo l’aeroporto di Orio: non risponde nessuno. Ciampino: stessa cosa. La compagnia aerea: “Nessun operatore disponibile...". Ho titubato qualche ora, come Schettino davanti alla bescaggina. Salgo a bordo?

Alla fine mi ritiro sconfitto. Umiliato. Non sono mai partito: la fifa ha trionfato sullo spirito d’avventura. La verità è che non ho avuto il fegato di farmi una notte in aeroporto, per poi magari raccontare l’odissea agli amici con dovizia di particolari e possibilmente esagerando un po’. E mi accorgo che la grande glaciazione capitolina ci ha costretti ad aggiornare il nostro senso del coraggio. Ha fatto emergere la vigliaccheria e la mollezza dell’uomo metropolitano. Ha messo alla prova, crudelmente, la nostra fragilità fisica e psicologica. Pazienza per il tempo perso, e per i cento euro del biglietto low cost. E’ la perdita di autostima che non è risarcibile, il downgrading dell’amor proprio, che in tempi di crisi è uno dei pochi beni rifugio a disposizione. Alla fine della bufera non ne usciamo solo ibernati, ma anche codardi. Alemanno, pagherai anche questa...