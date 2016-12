Gas, forniture fino a mercoledì

00:03

- L'amministratore delegato dell'Eni, Paolo Scaroni, ha detto che in questo momento non c'è nessun problema per le forniture di gas in Italia, ma che se da mercoledì la Gazprom farà dei tagli potrebbero esserci problemi. Scaroni ha spiegato che l'azienda si sta preparando ad affrontare "momenti difficili" se a causa del freddo la Russia ridurrà le forniture di gas ai clienti europei.