Vallanzasca riammesso al lavoro esterno

foto Ansa 21:51 - Renato Vallanzasca è stato nuovamente ammesso al lavoro esterno, dopo alcuni mesi in cui la misura gli era stata sospesa per alcune intemperanze. Da sabato lavora in un'azienda di informatica a Nerviano, nel Milanese. - Renato Vallanzasca è stato nuovamente ammesso al lavoro esterno, dopo alcuni mesi in cui la misura gli era stata sospesa per alcune intemperanze. Da sabato lavora in un'azienda di informatica a Nerviano, nel Milanese.

Vallanzasca, 62 anni, condannato a quattro ergastoli e a 260 anni di carcere, esce la mattina dall'istituto di pena di Bollate per lavorare e vi rientra nel pomeriggio. Per recarsi al lavoro e per tornare in carcere, come prevede il regolamento penitenziario, deve seguire un percorso obbligato. Sarebbe stata la violazione di questa regola a determinare la precedente sospensione del lavoro esterno.