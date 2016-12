Gelo,Pdl:verificare responsabilità

12:54

- Verificare le responsabilità per la gestione dell'emergenza neve: è quanto chiede il segretario del Pdl Angelino Alfano. "Il Pdl presenterà un atto parlamentare - si legge infatti in una nota diffusa dal partito - per verificare comportamenti e responsabilità della Protezione Civile nella gestione dell'emergenza maltempo, soprattutto nella città di Roma".