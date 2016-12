Enel: "Ancora 84mila senza luce"

11:11

- Scende a 84.100 il dato delle forniture senza elettricità nel Centro Sud Italia. Nella notte sono state ripristinate 35.400 utenze, grazie al lavoro di mille tecnici che hanno effettuato interventi sulle linee. La situazione è la seguente: 72mila utenze ancora da ripristinare nel Lazio (40.000 nella provincia di Frosinone), 5.800 in Abruzzo, dove è necessario liberare la strada statale 680 "Avezzano-Sora", 900 in Molise e 5.400 in Campania.