Tra oggi e martedì l'ondata di gelo siberiano raggiungerà il picco di massima intensità, con temperature di molti gradi al di sotto delle medie stagionali e nevicate che imbiancheranno molte zone dell'Italia. Piogge sparse su Campania, Salento, Calabria e Sicilia, neve fino a quote molto basse sulle zone interne. Dichiarato lo stato d'emergenza in Abruzzo. Centro-sud, in 60mila senza luce. Diciassette le vittime del gelo.