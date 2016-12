Emergenza neve, arriva l'esercito

07:09

- Scende in campo anche l'Esercito per l'emergenza maltempo in diverse regioni: 418 uomini e 71 mezzi in azione. In particolare, a Roma e provincia sono stati mobilitati circa 115 militari di Esercito, Marina e Aeronautica; una novantina a Bologna; 50 a Chieti; 40 a Viterbo; 30 a Siena; 50 a Forlì-Cesena; una decina a Pesaro-Urbino, altrettanti all'Aquila, a Caserta e a Sora.