Gelo, ancora 120mila utenze al buio

- Resta critica la situazione dell'energia elettrica nel Centro Sud Italia. Nelle ultime 3 ore i tecnici Enel sono riusciti a rialimentare 39.520 utenze e su 5,7 milioni di clienti nel Centro Sud Italia, restano 120.480 gli utenti senza elettricità: 95.000 nel Lazio,7.480 in Abruzzo,5.800 in Molise e 12.200 in Campania. Lo rende noto Enel che evidenzia ancora difficoltà nella viabilità per risolvere i guasti.