Ancora neve e ghiaccio sull'Italia

L'ondata di gelo raggiungerà il suo apice tra domenica e martedì, con temperature notturne molto al di sotto dello zero al Centronord, con punte inferiori ai -15 gradi anche in alcune zone di pianura al Nord. Altre nevicate sono previste soprattutto nelle regioni adriatiche, ma la neve è prevista in calo anche al Sud e nelle Isole. E' il quadro fornito dal Centro Epson Meteo.

Ancora ampi rasserenamenti al Nordovest, molte nubi nel resto dell’Italia, con nevicate fin sulle coste in Romagna, Marche, Abruzzo e nord Sardegna; neve a bassa quota nel sud del Lazio, in Campania, Molise e Foggiano; al mattino deboli nevicate anche tra est Lombardia e Veneto. Rovesci e temporali anche forti nelle altre zone del Sud e in Sicilia, con neve fino a 400-800 metri.



Temperature in sensibile calo al Sud; gelate intense a inizio giornata al Centronord, fino a -10 / -15 gradi al Nordovest e in Emilia. Temperature sotto lo zero anche nel pomeriggio al Nord e al Centro, tranne le coste liguri e tirreniche.



Venti in attenuazione, ma ancora moderati e in prevalenza settentrionali; Bora fino a 50/60 km/h sull’alto Adriatico.