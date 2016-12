Neve,sale a 4 il bilancio dei morti

18:02

- E' di quattro persone il bilancio delle vittime causate dal maltempo. Si tratta di un 68enne scoperto senza vita nella sua auto a Isernia; di un 34enne di Barete (L'Aquila), rimasto nella sua macchina a causa della neve, deceduto per le esalazioni del monossido di carbonio del motore tenuto acceso per scaldarsi; di una donna travolta dalla neve in provincia di Avellino; e di un uomo schiacciato da un capannone crollato per la neve nel Frusinate.