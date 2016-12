foto Ansa Correlati La giornata in tempo reale 17:25 - Fiocca la neve e anche le polemiche. In una Roma innevata, paralizzata, senza bus e taxi ma con obbligo catene per le auto, ora lo scontro è tra il sindaco Gianni Alemanno e il capo della Protezione civile Franco Gabrielli. Dopo una mattina di botta e risposta il sindaco è intervenuto al Tg5: "Mi dispiace dover polemizzare con un funzionario dello Stato ma siamo veramente al ridicolo" ha detto. - Fiocca la neve e anche le polemiche. In una Roma innevata, paralizzata, senza bus e taxi ma con obbligo catene per le auto, ora lo scontro è tra il sindaco Gianni Alemanno e il capo della Protezione civile Franco Gabrielli. Dopo una mattina di botta e risposta il sindaco è intervenuto al Tg5: "Mi dispiace dover polemizzare con un funzionario dello Stato ma siamo veramente al ridicolo" ha detto.

Tutto è cominciato con la richiesta, da parte del primo cittadino, di una commissione d'inchiesta ''perché non c'è stato un servizio di previsioni adeguato'' e perché la situazione è stata ''largamente minimizzata''. Per Gabrielli invece''il sindaco di Roma aveva pienamente compreso le previsioni meteo per la Capitale''.



Secca la stoccata di Alemanno: ''io le conoscevo le previsioni, Gabrielli no: le previsioni meteo della Protezione civile prevedevano massimo 35 millimetri di neve per la giornata di ieri''. E poi fa un appello ai romani alla collaborazione: ''prendete le pale e liberiamo tutti la citta'''.



Questione di numeri

Per giovedì 2 febbraio previsti a Roma 10-20 millimetri di neve-pioggia, per venerdi' 3 febbraio 15-35 millimetri. Sono queste le previsioni che il Dipartimento della Protezione aveva inviato alle strutture regionali, e queste al Campidoglio, prima del ''venerdì bianco'' che ha paralizzato Roma. E sono queste le previsioni che stamani hanno fatto arrabbiare il sindaco.



Su questi millimetri si è aperta la querelle tra sindaco e capo della Protezione civile nazionale Franco Gabrielli. Perché, spiegano dal Campidoglio, quei millimetri poi ''a voce nella riunione di giovedì sera sono diventati 30-35 millimetri. Ma a Roma in realtà si sono posati centimetri di neve non millimetri''.



Il documento inoltre riferendosi alla giornata di ieri prevedeva ''al livello del mare, compresa quindi l'area della Capitale, la giornata vedra' un'alternanza di pioggia mista a neve con tratti di neve o neve bagnata, piu' probabile sui quartieri dei quadranti settentrionali''. ''Dalla serata le precipitazioni assumeranno carattere esclusivamente nevoso -continua il documento- ovunque persistendo poi nel corso della nottata e questa sara' quindi la fase piu' favorevole ad accumuli al suolo significativi anche in città".



A Roma scuole chiuse anche lunedì

Intanto, il sindaco Alemanno ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado di Roma resteranno anche lunedì. Già venerdì e sabato, in previsione della nevicata, Alemanno aveva disposto la sospensione delle lezioni pur lasciando gli istituti scolastici aperti.



Anche uffici pubblici chiusi. Ma la polemica continua

"Analogo provvedimento - si legge in una nota del sindaco - sarà preso dal Prefetto per tutti gli uffici pubblici, mentre rimarranno aperti gli uffici che garantiranno i servizi pubblici essenziali". "Infatti - spiega Alemanno - nonostante il bollettino della Protezione Civile Nazionale continui a fornire dati relativamente tranquillizzanti, ovvero "parzialmente nuvoloso con locali addensamenti associati a nuovi possibili brevi episodi nevosi specie tra il pomeriggio-sera e la notte" per domenica e "parzialmente nuvoloso con possibili brevi episodi nevosi fino al primo mattino" per lunedì, il bollettino meteo dell'Aeronautica parla di "cielo molto nuvoloso con estese precipitazioni nevose a partire dal pomeriggio di domani". Viste le recenti esperienze riteniamo più prudente conformarci alle previsioni dell'Aeronautica anche in considerazione del rischio di gelate diffuse sulle strade romane".