Calcioscommesse, nuove rivelazioni

- "Iacovelli mi chiese se c'era la possibilità di perdere la partita con la Sampdoria. Dopo pochi attimi io, sorpreso, gli espressi un netto rifiuto". Lo ha detto il calciatore dell'Atalanta, Andrea Masiello, nelle sue dichiarazioni spontanee il 20 gennaio davanti al procuratore di Cremona Roberto Di Martino. "Mi propose anche di manipolare Bari-Roma - ha aggiunto- , qualora avessi accettato c'era pronta per me in auto una valigetta con i soldi".