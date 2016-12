foto Ap/Lapresse 07:12 - La polizia ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere per il portiere del Piacenza Mario Cassano e di Angelo Iacovelli, personaggio vicino agli ambienti del Bari e noto come l' "infermiere". Iacovelli sarebbe il tramite tra clan e calciatori da agganciare. Nell'inchiesta di Cremona, sarebbero quattro le partite del Bari in A manipolate. Milan-Bari, Bari-Sampdoria, Bari-Roma e Palermo-Bari. - La polizia ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere per il portiere del Piacenza Mario Cassano e di Angelo Iacovelli, personaggio vicino agli ambienti del Bari e noto come l' "infermiere". Iacovelli sarebbe il tramite tra clan e calciatori da agganciare. Nell'inchiesta di Cremona, sarebbero quattro le partite del Bari in A manipolate. Milan-Bari, Bari-Sampdoria, Bari-Roma e Palermo-Bari.

Cassano, 29 anni e già compagno di squadra ed amico di Gervasoni e Zamperini (entrambi arrestati lo scorso dicembre come referenti italiani dell'organizzazione internazionale) dovrà rispondere dell'alterazione di quattro incontri dei campionati di serie B 2010/11 (Piacenza-Albinoleffe, Atalanta-Piacenza, Siena-Piacenza) e 2008/9 (Piacenza-Mantova).



Iacovelli, 44 anni, sarebbe invece coinvolto nel "tentativo di manipolazione" di almeno quattro partite del campionato di serie A 2010/11 del Bari (Milan-Bari, Bari-Sampdoria, Bari-Roma, Palermo-Bari).



Masiello (Atalanta): "Soldi se perdevo, mi rifiutai"

"Iacovelli mi chiese se c'era la possibilità di perdere la partita con la Sampdoria. Dopo pochi attimi io, sorpreso, gli espressi un netto rifiuto". Lo ha detto il calciatore dell'Atalanta, Andrea Masiello, nelle sue dichiarazioni spontanee il 20 gennaio davanti al procuratore di Cremona Roberto Di Martino. "Mi propose anche di manipolare Bari-Roma - ha aggiunto- , qualora avessi accettato c'era pronta per me in auto una valigetta con i soldi".