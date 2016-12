Cesena, dopo stop riparte treno

18:18

- E' ripartito alle 17.30, nel sollievo generale dei passeggeri, il treno Intercity 611 Bologna-Lecce rimasto bloccato per la neve a 4 chilometri da Cesena, come un altro Intercity due giorni fa, in quel caso rimasto fermo per sette ore. "E' arrivato il locomotore da Rimini - ha raccontato un giornalista a bordo del convoglio - e il treno si mosso. Ci è andata decisamente meglio degli altri di due giorni fa".