Meteo, l'Italia nella morsa del gelo

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 08:14 - Continua sull'Italia lo scontro fra gelide correnti siberiane e più tiepidi e umidi venti meridionali, con la conseguente formazione di diffuse nevicate che però oggi interesseranno più che altro le regioni centrali. Nella giornata odierna prevalenza di tempo bello al Nord, fatta eccezione per l’Emilia e Romagna dove, soprattutto nelle zone appenniniche, cadrà la neve. Molte nuvole al Centrosud e Isole, con nevicate fino in pianura. - Continua sull'Italia lo scontro fra gelide correnti siberiane e più tiepidi e umidi venti meridionali, con la conseguente formazione di diffuse nevicate che però oggi interesseranno più che altro le regioni centrali. Nella giornata odierna prevalenza di tempo bello al Nord, fatta eccezione per l’Emilia e Romagna dove, soprattutto nelle zone appenniniche, cadrà la neve. Molte nuvole al Centrosud e Isole, con nevicate fino in pianura.

Neve anche lungo le coste su Marche, Umbria e Abruzzo, piogge localmente anche forti sulle altre regioni, con nevicate fino a quote di 200-300 metri sulle zone interne del Centro e oltre 600-1000 metri sull’Appennino Meridionale.



Temperature in calo ovunque, eccetto l’estremo Sud. Freddo anche di giorno specie al Nord dove con difficoltà si toccherà lo zero. Ventoso ovunque.



Domani nubi quasi ovunque con nevicate fino in pianura e lungo coste su Triveneto, marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Nord Puglia, deboli piogge sul resto del Sud. Temperature in ulteriore calo: gelo intenso, con temperature al di sotto dello zero anche al pomeriggio in molte zone del Centronord.