- Nevicate su tutta la Penisola e quando al Nord ci sarà una tregua di fiocchi ecco che le temperature toccheranno anche i -10°. Ci sarà da battere i denti ancora a lungo in Italia, come spiega il meteorologo Simone Abelli del Centro Epson Meteo.

Abelli, com'è la situazione della neve?

"Siamo alle prese con un vortice che ora si trova davanti al Lazio e che si sta spostando verso il Meridione. Tuttavia ne è in arrivo un altro che già dalle prossime ore insisterà sull’Emilia Romagna e sul Centro Sud per tutto il fine settimana".

E' previsto un miglioramento a breve?

"Da venerdì le nevicate dovrebbero attenuarsi al Nord Ovest e sulle Alpi Centro Occidentali, ma il gelo resterà: proprio quelle sono le zone dove le temperature si spingeranno più in basso. Infatti al Nord le temperature scenderanno fino a sotto i 10 gradi".

Cosa devono aspettarsi i romani?

"A Roma tra giovedì sera e venerdì è probabile una nevicata".

E al Sud?

"Al Sud nei prossimi giorni prevediamo nevicate anche a bassa quota".

Quali consigli per i cittadini?

"Prendete l’auto solo se strettamente necessario e se dovete viaggiare fate attenzione soprattutto ai valichi sull’Appennino. Inoltre col fatto che la temperatura starà sotto zero per diversi giorni chi deve passare diverso tempo all’aperto, magari per lavoro, deve avere modo di ripararsi adeguatamente anche nelle ore centrali"

L'emergenza neve di questo periodo è paragonabile a quella del 1985?

"Non lo è a livello di nevicate: quell’anno a Milano per esempio fece mezzo metro di neve. Ma se guardiamo alla circolazione atmosferica e alla massa d’aria sì: le temperature di questi giorni sono di 2/3 gradi più fredde dell’85".