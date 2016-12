Il capitano Schettino sarà uno dei protagonisti del carro intitolato "Ma dov'è questa crisi". L'Europa verrà rappresentata come un enorme Titanic che sta per naufragare. Tra i tanti personaggi ci sarà anche il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, raffigurato nell'arduo compito di tentare di portare tutti in salvo.

Aggiunto in extremis, Schettino ha comunque trovato un posto d'onore tra le maschere. Non essendoci stati i tempi tecnici per realizzarlo in cartapesta, il comandante sarà raffigurato da un attore in carne d'ossa. Il cantautore Gianluca Domenici vestirà i panni di "Capitan Codardo", prodigandosi in un'esibizione canora ("Siamo sul Titanic") con tanto di uniforme e gradi da comandante. Chissà se anche in maschera Schettino abbandonerà anzitempo la nave?