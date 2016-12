Serie A, due rinvii per neve

11:54

- Due partite del turno infrasettimanale di Serie A sono state rinviate anche oggi per il maltempo: non si giocheranno Bologna-Fiorentina e Siena Catania. I campi risultano infatti impraticabili a causa della neve. La decisione, per quanto riguarda la partita di Siena, è stata presa dal gruppo operativo per la sicurezza: non ci sono le condizioni per svolgere in tranquillità la gara.