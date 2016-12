Neve, autostrade vietate ai Tir

00:12

- Peggiorano le nevicate su vaste aree del Paese e Autostrade per l'Italia ha disposto in alcuni punti il fermo temporaneo per i Tir. Questi i tratti: la A1 tra Milano e Fabro; la A6 (Torino-Savona); la A7 (Serravalle-Genova); la A8 (bivio A4-Varese); la D8 (Gallarate-Gattico); la A9 (bivio A8-Chiasso); la A12 (Genova-Sestri L.); la A26 (Genova-Casale Monferrato); Diramazione Predosa-Bettole; la A14 (Bologna S.Lazzaro-Pesaro e Diramazione Ravenna).