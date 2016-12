Kessler: "Se una di noi si ridurrà allo stato vegetativo, l'altra l'aiuterà a uscire di scena"

- Unite fino alle fine, anche a costo di provocare la morte dell'altra. Le gemelle Kessler affrontano senza timore un tema che in Italia è ancora tabù, quello dell'eutanasia. "Se una di noi si ridurrà allo stato vegetativo, l'altra l'aiuterà a uscire di scena''. E' la scioccante rivelazione in una lunga intervista rilasciata da Ellen e Alice al settimanale Chi.

A 75 anni, in splendida forma, dal 7 febbraio al 4 marzo in tournee in Italia con il musical Dr Jekyll e Mr Hyde, le Kessler fanno il punto su carriera, uomini, gelosie, lifting, denaro, sottolineando le loro profonde differenze: ''Con Umberto Orsini ci siamo lasciati dopo vent'anni perche' l'ho sorpreso al telefono con un'altra. Provò a sostenere di essere diventato gay. Diceva che in quanto attore aveva diritto a un'amante'', confessa Ellen, la più fedele e posata.

''Io invece, nel frattempo - ribatte Alice - mi sono data da fare. Faccio sempre questa battuta: lei ha avuto un uomo per vent'anni, io venti uomini in un anno''. ''Non ho l'ossessione del tempo che passa - conclude - ma ogni tanto guardo Ellen e penso: assomiglio a lei? Terribile! Non mi sono mai pentita del lifting che ho fatto, ma speravo meglio''.