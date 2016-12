Neve, domani scuole chiuse a Genova

19:09

- A causa delle nevicate e, soprattutto, del rischio gelate per le basse temperature, tutte le scuole e l'università a Genova e alcune in provincia rimarranno chiuse. Interessati i Comuni di Pieve Ligure, Busalla, Casella, Sori, Montoggio, Sant'Olcese e Savignone. Analogo provvedimento anche per gli istituti a Prato. Sempre per l'allerta neve, l'amministrazione toscana ha emanato un obbligo di catene a bordo o pneumatici da neve.