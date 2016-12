foto Dal Web 10:05 - Certificati in tempo reale, procedure digitalizzate, no alla burocrazia. Tutto con attenzione ai cittadini, agli studenti, alle imprese. Il governo ha dato il via libera al terzo decreto, sulle semplificazioni, per rendere l'Italia più veloce ed efficiente, allineando la pubblica amministrazione del nostro Paese all'Europa. Ma per digital divide, il divario esistente tra chi ha accesso a internet e chi ne è escluso, c'è ancora molto da fare. - Certificati in tempo reale, procedure digitalizzate, no alla burocrazia. Tutto con attenzione ai cittadini, agli studenti, alle imprese. Il governo ha dato il via libera al terzo decreto, sulle semplificazioni, per rendere l'Italia più veloce ed efficiente, allineando la pubblica amministrazione del nostro Paese all'Europa. Ma per digital divide, il divario esistente tra chi ha accesso a internet e chi ne è escluso, c'è ancora molto da fare.

Come riporta il Corriere della Sera, nonostante in Italia "la percentuale di servizi pubblici di base interamente disponibili online l'Italia" raggiunga "il 100%, saldamente davanti alla Germania (90,9), Francia (83,3) e Unione Europea a 27 (80,9)" sempre per quanto riguarda l'e-government "se ci si sposta sulla percentuale di cittadini che negli ultimi 3 mesi ha inviato o ricevuto un documento della pubblica amministrazione online si scopre che rifiniamo in fondo alla classifica: 10,7% contro il 19,3 dell'Unione, il 21,2 della Francia e il 32,3 della Finlandia".



Insomma, i servizi online nella pubblica amministrazione da noi ci sono e funzionano. Peccato che non tutti li usino, a causa appunto del nostro digital divide, uno dei più alti d'Europa. Incrociando i dati della Commissione con quelli di Eurostat del dicembre 2011 si nota infatti come le case con un accesso a internet siano solo il "62% in Italia, contro l'83 della Germania, il 76 della Francia, l'85 della Gran Bretagna, l'84 della Finlandia e il 91 della Svezia".



Praticamente "in 4 famiglie su dieci in Italia non hanno fisicamente la possibilità di collegarsi al web tramite rete fissa. Peggio: il 39% della popolazione tra i 16 e i 74 anni non si è mai collegata alla rete né fissa né mobile. Solo un inglese su dieci non ha mai sperimentato una pagina web in qualunque sua forma". Il lavoro da fare non manca, bisogna colmare il gap creando nuove infrastrutture digitali.