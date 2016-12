Schiarite,invece, al Nordest e regioni centrali tirreniche. Ancora molte nuvole nelle altre zone con piogge su medio-basso Adriatico, estremo Sud e Isole, particolarmente intense fra Sicilia e Calabria. Quota neve intorno a 400-600 metri sull'Appennino centrale, 800-1200 metri sui rilievi del Sud e delle Isole. Fra pomeriggio e sera nuove nevicate al Nordovest, anche in pianura sul Piemonte.

Molto mossi o agitati il mar Tirreno, anche nella zona del Giglio, dove sono previste onde di due metri, il basso Ionio e il Canale di Sicilia. Mossi o molto mossi i restanti mari.

Temperature quasi ovunque in diminuzione. Freddo pungente soprattutto al Nord e regioni adriatiche, accentuato dai gelidi venti orientali. La situazione è destinata a peggiorare nel corso della settimana con l'arrivo di aria gelida di provenienza siberiana che, prima al Nord e poi anche al Centrosud, farà scendere le temperature molti gradi sotto lo zero.

Scuole chiuse per neve a Torino domani. "In via precauzionale e a tutela della incolumità dei cittadini, il sindaco ha disposto la chiusura domani delle scuole di ogni ordine e grado, inclusi asili nido e scuole materne su tutto il territorio comunale", spiega un comunicato di Palazzo Civico. "Analoga misura - dice ancora la nota - riguarda i centri comunali per persone anziane o disabili e i cimiteri".I cinque sciatori frances,i che si erano dispersi, sono stati ritrovati. Le tracce dei cinque erano state perse nell'area di Bardonecchia, storica stazione sciistica della Valle di Susa, posta ai confini con la Francia. Lo ha comunica il soccorso alpino della località invernale, che aveva avviato le ricerche. Secondo una telefonata giunta ai carabinieri, i francesi stavano sciando sugli impianti del Colomion quando si sono persi a causa della scarsa visibilità dovuta alla fitta nebbia.In Piemonte circa novemila persone sono attualmente senza corrente elettrica a causa dei guasti provocati dalla forte nevicata delle ultime 24 ore. Le zone più colpite sono quelle di Alessandria e Asti. Dalla notte scorsa, circa 200 tecnici sono al lavoro per riportare il servizio alla normalità. Il problema principale è legato alla rottura dei cavi provocata dal peso della neve.