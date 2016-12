Detenuto ingoia ovuli: morto

17:47 - Nelle scorse ore un detenuto straniero è morto, nel carcere "Lorusso e Cutugno" di Torino a causa della rottura di uno o più ovuli di droga che aveva ingoiato prima di essere arrestato. Lo rende noto Donato Capece, segretario generale del sindacato Sappe. "Quello che ci chiediamo - dice - è se era opportuno che fosse in carcere e non in ospedale, almeno fino a quando non avesse espulso lo stupefacente".