- "I miei errori sono iniziati nella partita con la Pistoiese di 12 anni fa". Inizia così la confessione pubblica fatta da Cristiano Doni alla Gazzetta dello Sport, in cui - in oltre due ore - racconta, con le lacrime agli occhi, come la sua carriera da idolo dell'Atalanta sia naufragata per colpa dello scandalo sul calcioscommesse.

"Sono stato un imbecille"

Doni il 19 dicembre viene arrestato e, dopo cinque giorni di carcere, crolla e ammette la combine con il Piacenza. Il suo commento: "Sono stato un imbecille e non esiste nessuna giustificazione. Quante volte me lo sono chiesto in cella. La retrocessione mi aveva segnato, mi sentivo il primo responsabile. Avrei fatto di tutto per ottenere la A. E infatti ho detto sì quando mi è stato detto che il Piacenza veniva a perdere... Ecco, non mi sono mai venduto una partita. C'è una differenza almeno in questo? Tra chi lo fa per soldi e chi per amore della propria squadra".

"E' la mentalità che è sbagliata"

Nello sport, come nella vita, barare è sbagliato, ma Doni sottolinea come ci sia da cambiare la mentalità generale: "Se adesso c'è un'organizzazione criminale che riesce a penetrare con facilità nel nostro calcio, credo che il motivo parta da quest'idea sbagliata di cosa è giusto e cosa è sbagliato".

"Non fate come me"

La speranza è di un calcio pulito, possibile solo se "si denuncia chi chiede di barare. Fare finta di nulla è grave quasi come alterare una partita". Poi Doni aggiunge: "Non prendete esempio da me, fate come Andrea Masiello: bisogna aver il coraggio di parlare e raccontare tutto il marcio nel calcio. Si può sbagliare, ma è ancora peggio non alzare la mano e ammetterlo".

"Speravo di farla franca"

Doni ripeteva a tutti di essere innocente, ma dentro era "sconquassato". "La confessione - aggiunge - è stata una liberazione. Speravo di farla franca? Forse, ma più che altro pensavo che la mia era una cosa minima. Non rieco a darmi pace: dovevo capire la gravità delle mie azioni".

"Non chiedo perdono, ma..."

Sui tifosi dell'Atalanta l'ex capitano dice: "Non chiedo perdono, ma solo che non siano cancellate tutte le cose buone che ho fatto in campo. Voglio restare a vivere a Bergamo. Volevo fare il dirigente dell'Atalanta, adesso so che è imposssibile". E su un eventuale convolgimento nelle combine della società, Doni nega categoricamente ma aggiunge: "Se la magistratura sta indagando, rispetto il suo lavoro".