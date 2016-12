Mills, Vietti: accelerare processi

19:47

- "Il processo per sua natura deve arrivare a decisione nel merito". Lo ha detto il vicepresidente del Csm, Michele Vietti, che definisce "giusto" accelerare un processo, per arrivare a sentenza. "Finché la legge non cambia, le difese approfittano della normativa esistente - ha osservato commentando il processo Mills -, bisogna evitare le strategie processuali volte ad allungare i tempi, in modo da riuscire ad acchiappare la prescrizione".