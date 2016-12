Meteo, arriva la prima neve in pianura

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo in diretta

Molte nuvole oggi al Nord per l'avvicinarsi di una perturbazione che nel fine settimana porterà maltempo in molte delle nostre regioni, in particolare al Nordovest, con neve fino in pianura in Piemonte e Valle d'Aosta. Temperature massime in lieve calo al Nord, stazionarie al Centrosud.

Cielo coperto per l’intera giornata al Nordovest, Emilia Romagna, Sardegna e Toscana con qualche pioggia solo in Liguria più probabile sul Ponente. Nella notte arrivano le prime deboli nevicate sulle Alpi centro-occidentali. Nubi in aumento in Veneto, abbastanza soleggiato nell’estremo Nordest e in gran parte del Centrosud.



Ancora moderata Tramontana sullo Ionio; venti deboli altrove, ma con rinforzi di Scirocco nel Canale di Sardegna.