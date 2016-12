Costa,sacerdote su nave "tradito" da Facebook

foto Facebook Correlati Dossier 18:07 - C'era anche don Massimo Donghi, sacerdote a Besana Brianza (Monza), a bordo della Costa Concordia. Il religioso avrebbe detto ai suoi parrocchiani che sarebbe andato in ritiro spirituale. Invece grazie a Facebook, è emerso che don Massimo si trovava a bordo della nave incagliata all'isola del Giglio. - C'era anche don Massimo Donghi, sacerdote a Besana Brianza (Monza), a bordo della Costa Concordia. Il religioso avrebbe detto ai suoi parrocchiani che sarebbe andato in ritiro spirituale. Invece grazie a Facebook, è emerso che don Massimo si trovava a bordo della nave incagliata all'isola del Giglio.

La vicenda, riportata da Leggo.it, è venuta a galla perché a parlarne sul noto social network è stata la nipote del sacerdote nato a Seveso. La ragazza, appena si è salvata dal naufragio, non solo ha avvertito i parenti, ma ha voluto condividere la propria gioia per lo scampato pericolo con gli amici di Facebook, raccontando di aver raggiunto le scialuppe di salvataggio insieme alla nonna e allo zio.



E lo zio è appunto don Massimo Donghi. Al telefono dell'abitazione del prete, che su Facebook ha 688 amici, risponde la segreteria telefonica. Preferiscono non commentare la vicenda anche i religiosi delle altre parrocchie raggiunti telefonicamente.