Scioperi, venerdì nero in arrivo: a rischio trasporti, uffici pubblici e scuole

foto LaPresse 10:37 - Venerdì nero per lo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private indetto da Usb, Orsa, SlaiCobas, Cib-Unicobas, Snater, SiCobas e Usa contro le politiche attuate dal governo Monti. Il rischio più forte è nei trasporti, ma si temono disagi anche per le scuole, gli uffici pubblici, poste e telecomunicazioni. Nell'ambito della protesta un corteo sfilerà per le strade del centro di Roma. - Venerdì nero per lo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private indetto da Usb, Orsa, SlaiCobas, Cib-Unicobas, Snater, SiCobas e Usa contro le politiche attuate dal governo Monti. Il rischio più forte è nei trasporti, ma si temono disagi anche per le scuole, gli uffici pubblici, poste e telecomunicazioni. Nell'ambito della protesta un corteo sfilerà per le strade del centro di Roma.

Lo stop, si legge in una nota, è indetto "contro il governo Monti, che conferma le precedenti manovre, riduce il potere d'acquisto dei salari attraverso l'aumento dell'Iva, dell'Irpef locale, dei ticket sanitari, delle accise sulla benzina e l'adozione dell'Ici sulla prima casa, colpisce l'intero sistema pensionistico e il livello di vivibilità economica dei pensionati, privatizza beni comuni e servizi pubblici applicando i dettami della Bce e Unione Europea, che tutelano gli interessi del grande capitale bancario, finanziario ed economico, scaricando i costi della crisi capitalista sui lavoratori e sulle fasce di popolazione più disagiata".



Le organizzazioni sindacali protestano anche "contro le precedenti manovre del governo Berlusconi, che prevedono misure su licenziamenti, privatizzazioni e peggioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori privati e del personale del pubblico impiego e della scuola, fatte proprie dal governo Monti il quale le rilancia attaccando ulteriormente il contratto nazionale ed introducendo altra precarieta' con contratti di ingresso privi di diritti e con il ricatto costante del licenziamento".



La manifestazione è però organizzata anche su specifiche situazioni "calde" dal punto di vista sindacale. Ad esempio si protesta contro "le politiche del 'piano Marchionne', le delocalizzazioni e la deindustrializzazione in atto, l'estensione dell'accordo Pomigliano in tutto il gruppo Fiat e nelle aziende metalmeccaniche collegate, la cancellazione del contratto nazionale e la svolta autoritaria in atto nelle relazioni sindacali".



Le sette sigle hanno deciso di scendere in piazza anche contro "il patto sociale e l'attacco ai diritti dei Lavoratori e contro l'accordo del 28 giugno 2011 tra Cgil, Cisl, Uil e Confindustria, che ha aperto la strada all'art. 8 della manovra del governo e alla cancellazione dei contratti nazionali". Durante lo sciopero generale, assicurano i sindacati, saranno garantiti i servizi minimi essenziali.



Roma, corse metro ridotte e bus a singhiozzo. Centinaia in piazza

A Roma metro A e B aperte ma con servizio ridotto. Stessa situazione per quanto riguarda bus, tram e filobus, che potranno avere anche cancellazioni di corse o di linee fino alle 17. Questi i primi effetti dello sciopero nazionale del trasporto pubblico locale indetto dai sindacati Orsa e Usb. Ferrovia Roma-Lido chiusa (con ultima partenza alle ore 9) e Termini-Giardinetti e Roma-Viterbo aperte ma con servizio ridotto.



Al momento sono alcune centinaia le persone presenti in piazza della Repubblica per partecipare ad un corteo contro il governo Monti che arriverà fino a piazza San Giovanni.