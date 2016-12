- Costa Concordia giace sul fianco, la prua verso l’ imboccatura del porto. Finora si era pensato che la nave ferita e inclinata avesse compiuto una sorta di lunga e dolce inversione a "u", per andarsi ad arenare. E invece, per chi era a bordo, il movimento sarebbe stato ancora più spaventoso e brusco. Un tragico girotondo, insomma.I primi sospetti sull'andamento dell'incidente già erano venuti ad alcuni abitanti del Giglio; poi i rilievi ordinati dalla magistratura avrebbero confermato questa ipotesi. Oggi lo stesso procuratore Francesco Verusio ha voluto verificare di persona.

Oggi lo stesso procuratore Francesco Verusio, ha voluto verificare di persona salendo a bordo di una motovedetta dei carabinieri per simulare quanto accaduto alla Concordia poco prima della tragedia. Dopo la simulazione della manovra Verusio ha le idee più chiare e anche noi.

Durante la virata per avvicinarsi all’isola - questa dovrebbe essere la ricostruzione più attendibile - qualcosa è andato storto. La nave ha percorso a 15 nodi di velocità una rotta parallela e fatale, solo leggermente spostata rispetto a quella pianificata. Ma dritta verso gli scogli.

Chi doveva verificarla sulla carta nautica sembra non averlo fatto per alcuni minuti prima dell’ impatto. E così in plancia ci si è accorti troppo tardi dell’ errore. Dopo l’urto la velocità è scesa bruscamente, la nave allo sbando ha cominciato a ruotare su se stessa fino ad incagliarsi e ad inclinarsi. Ed è a questo punto che sono state calate le ancore per fermarla definitivamente e permettere – anche questo troppo tardi- di ammainare le scialuppe.