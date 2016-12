foto Da video 10:31 - L'Agenzia delle Entrate ha contestato a Luca Laurenti, la spalla televisiva di Paolo Bonolis, il mancato pagamento di imposte Irap per due milioni di euro sulla sua proprietà milanese di Corso Buenos Aires tra gli anni 2000 e 2005. Secondo quanto riporta Repubblica, Equitalia ha quindi pignorato i suoi sei appartamenti milanesi, che hanno un valore complessivo di 5 milioni di euro. - L'Agenzia delle Entrate ha contestato a Luca Laurenti, la spalla televisiva di Paolo Bonolis, il mancato pagamento di imposte Irap per due milioni di euro sulla sua proprietà milanese di Corso Buenos Aires tra gli anni 2000 e 2005. Secondo quanto riporta Repubblica, Equitalia ha quindi pignorato i suoi sei appartamenti milanesi, che hanno un valore complessivo di 5 milioni di euro.

Si tratta di tasse dichiarate, rende noto il giornale, ma non versate dal popolare personaggio televisivo, in seguito a un contenzioso avviato da lui e dalla moglie, Raffaella Ferrari, che, trascinandosi dal 2007 fino ad oggi, ha fatto lievitare la somma.



Finora sul caso la coppia ha preferito tacere, in attesa della sentenza d'appello prevista entro un paio di settimane. Se la condanna in primo grado verrà confermata, gli appartamenti di Laurenti potrebbero essere messi all'asta dal tribunale di Milano.