- Vibra il Nord Italia e anche i vip tremano. Il tam tam dei tweet inizia di buon mattino, poco dopo le 9, poco dopo la scossa di terremoto avvertita a Milano e in buona parte di Emilia Romagna e Lombardia. Iniziaa dare l’allarme: “Due scosse”, seguono gli altri, a catena. L’hanno sentito tutti. “Terremotoooooo, il letto tremava tutto” E’ il messaggio allarmato di. Troppo facile risponderle con un tweettino ambiguo, vista la sua dichiarata intesa sessuale con Kevin Prince Boateng. “Su su, non era il terremoto!”, sdrammatizza l’amicoche si diverte pure a pubblicare su Twitter una sua foto scherzosa in tenuta anti-terremoto.

C’è Cristina Chiabotto che per la fretta sbaglia un congiuntivo: “Caspita ragazzi!!! Speriamo non si ripeti!!!”, ma subito dopo si corregge: “Opsss,sorry ragazzi…mi correggo… La sveglia presto si fa sentire!!! “….si ripeta!!!”.

Oppure c’è chi, visto l’anno bisestile, sente odore di sciagure future, come la Ventura che si è beccata la scossa in “ascensoreeeeee”. “Danni non ce ne sono..almeno qui”, scrive Supersimo che si è appena trasferita nel suo nido d’amore con Gian Gerolamo Carraro, in centro a Milano.“Mannaggia - continua - cominciamo bene sto 2012..parliamone”.

Immancabile l’ironia di Luca Bizzarri, che a modo suo sdrammatizza per bene: “Gli animali lo sentono. Il mio cane stava cagando, non ha fatto un plissé”. Chapeau.

Più fortunata Barbara D’Urso che non si è accorta di nulla: “Buongiorno… 5 minuti fa scossa terremoto qui a Milano….ero per strada dunque non l ho sentita”. Buon per lei