Meteo, in arrivo correnti gelide dall'Artico

08:06

- Un nucleo di aria gelida artica porterà vento e temperature in calo in gran parte del Paese, con nuvole, un po’ di piogge e qualche nevicata fino a bassa quota su regioni centrali adriatiche e Sud Italia. Domani nuvolosità in aumento al Nordovest per l’avvicinarsi di una perturbazione che raggiungerà l’Italia nel fine settimana.