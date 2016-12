foto Ansa 09:31 - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata a 00:54 in provincia di Verona. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 10,3 km di profondità e epicentro in prossimità dei comuni di Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Fumane, Grezzana, Marano di Valpolicella, Negrar, San Pietro in Cariano e Sant'Anna d'Alfaedo. Non risultano al momento danni a persone o cose. - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata a 00:54 in provincia di Verona. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 10,3 km di profondità e epicentro in prossimità dei comuni di Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Fumane, Grezzana, Marano di Valpolicella, Negrar, San Pietro in Cariano e Sant'Anna d'Alfaedo. Non risultano al momento danni a persone o cose.

La scossa è stata seguita all'1:05 da una replica di 2.1 gradi della scala Richter. Sono quattro in totale le scosse registrate nella zona delle Prealpi venete da ieri sera (le prime due di magnitudo 2.7 e 2.1 alle 20:41 e alle 20:49).



Anche a Milano è stata avvertita da alcuni cittadini la scossa di terremoto che ha avuto epicentro la zona di Verona. In diversi, infatti, poco dopo l'una di notte, hanno telefonato ai Vigili del fuoco e alla Polizia locale, preoccupati, per chiedere informazioni. Secondo quanto precisato dai vigili del fuoco e dal 118, però, non sono stati registrati danni.



Scossa a Milano, Verona e Genova

Una scossa di terremoto è stata nitidamente avvertita, stamani, a Milano, Torino e Genova. Secondo i primi rilevamenti la scossa alle 9.06 sarebbe stata di magnitudo 4.9 con epicentro a Poviglio, tra Mantova e Parma.