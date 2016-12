A Roma la prima applicazione del divieto per ''non compromettere il regolare approvvigionamento di beni primari per i cittadini e per le attivita' produttive''. Il premier Mario Monti ha invitato a contemperare il diritto di sciopero con il rispetto della legalita'. Mercoledì ricevera' a Palazzo Chigi Raffaele Lombardo, governatore della Sicilia, regione da cui e' partita la protesta.- L'incidente mortale sulla strada statale 10 ad Asti. Un autotrasportatore che stava manifestando, Massimo Crepaldi, 46 anni, e' stato travolto da un tir condotto da un'autista tedesca. La donna, Karin Jiutta Weckerle, 53 anni, e' stata arrestata con l'accusa di omicidio colposo. Dalle prime ricostruzioni sembra che la tedesca, dopo essere stata fermata dai manifestanti, sarebbe ripartita mentre Crepaldi, le indicava a gesti un luogo dove parcheggiare il suo tir. Il camionista astigiano avrebbe accompagnato il suo invito con piccoli colpi sulla carrozzeria del mezzo pesante che potrebbero avere spaventato la camionista tedesca. La Weckerle avrebbe cos accelerato agganciando lateralmente l'uomo, poi trascinato sotto il tir. ''E' stato un incidente - si e' difesa la donna - non ho visto quell'uomo che si muoveva a fianco del mio camion''. Leggi l'articolo - Mentre la situazione sta lentamente tornando alla normalita' sul fronte della circolazione, si aggravano i disagi per i mancati rifornimenti causati dai blocchi in un Paese in cui circa l'80% delle merci viaggia su strada. Tutti gli stabilimenti Fiat sono stati fermi oggi e lo saranno anche domani con la mancata produzione di ben 4.200 auto. Per Confcommercio c'e' il rischio che ''l'interruzione di forniture importanti per le imprese e la mancata distribuzione di prodotti di largo e generale consumo alimentare possa impedire alle famiglie di fare la spesa regolarmente gia' dalle prossime ore''. La Coldiretti teme per la sorte di 50 milioni di euro di prodotti alimentari deperibili al giorno, tra latte, fiori, frutta e verdura che quotidianamente dalle aziende agricole e le stalle raggiungono i mercati e le industrie di trasformazione per arrivare sugli scaffali di negozi e supermercati. Prezzi della frutta alle stelle nei mercatini rionali di Roma. Stop anche per i tradizionali mercati in molte citta', dalla Sicilia alla Campania, al Piemonte. In diversi centri lunghe code ai distributori di benzina, che comincia a scarseggiare.- Di fronte a questo quadro nero e' intervenuto il premier Monti. ''Il rispetto della legalita' - ha detto - e' qualcosa che si deve esigere pur garantendo il diritto di sciopero. Vogliamo riformare l'Italia nella comprensione delle categorie ma facendo rispettare le leggi''. Il rischio paralisi preoccupa anche l'Europa, che si e' mossa contattando il Governo. Il ministro Cancellieri, fa sapere la Commissione europea, ''ha assicurato al vicepresidente Antonio Tajani, in una telefonata, che il governo italiano intraprendera' tutte le misure necessarie per porre fine ai blocchi'', causati dallo sciopero dei Tir.- Nel corso di un'informativa al Senato, il ministro ha poi chiarito che ''se dovessero verificarsi strascichi della protesta dei tir che compromettano la sicurezza della circolazione e l'incolumita' delle persone, i prefetti potranno, come avvenuto oggi a Roma, far ricorso all'adozione di apposite, mirate ordinanze contingibili e urgenti''. Nella Capitale il prefetto Giuseppe Pecoraro ha vietato la circolazione ai camion in trasferta a Roma e provincia fino al 27 gennaio compreso; stop anche ai blocchi stradali da parte dei tir. Il Viminale ha disposto l'invio di 1.100 rinforzi delle forze dell'ordine in tutto il Paese per fronteggiare le emergenze. ''Auspico - ha aggiunto Cancellieri - che prevalga il senso di responsabilita' in tutti gli attori della vicenda affinche' la situazione possa rientrare al piu' presto nella piena normalita', contribuendo alla sforzo di ripresa che e' in atto nel Paese''. Ma Trasporto Unito, una delle sigle che sta dietro gli scioperi, non fa marcia indietro. ''Abbiamo deciso - ha fatto sapere - di proseguire con la protesta, ma il nostro appello e': basta forzature, tensioni, blocchi''.