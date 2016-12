Trauma cranico per Alda D'Eusanio

21:49

- La conduttrice e giornalista Alda D'Eusanio è stata ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma per trauma cranico in seguito all'incidente di oggi pomeriggio. Cosciente, ma confusa per avere battuto la testa, è in prognosi riservata. Secondo quanto si è appreso da fonti sanitarie resta in osservazione presso il Dea, il dipartimento di emergenza dell'ospedale.