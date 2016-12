Tir,governo a Ue: fermeremo blocchi

13:30

- "Il ministro degli Interni, Anna Maria Cancellieri, ha assicurato al vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani, in una telefonata, che il governo intraprenderà tutte le misure necessarie per porre fine ai blocchi", causati dallo sciopero dei Tir. E' quanto si legge in una nota della commissione. L'Ue ha espresso preoccupazione "dato che molti camion degli altri stati membri usano le strade italiane".