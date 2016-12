Vialli attacca, Zeman pareggia

foto Dal Web 18:38 - "Chissà come si sentirebbe Zeman se qualcuno cominciasse a sospettare di così tante energie". E' di due giorni fa l'attacco sferrato da Gianluca Vialli su Twitter. Destinatario Zdenek Zeman e lo straordinario stato di forma del suo Pescara che vola in serie B. La lingua di Vialli batte sul dente Zeman a diversi anni di distanza da quelle denunce che portarono al processo per doping alla Juventus. Processo partito proprio dalla accuse lanciate da Zeman contro Vialli, Del Piero e il dottore della Juventus, Agricola.

Incalzato dai giornalisti, Zeman si è sfogato, rispondendo piccato all'eterno rivale: "Credo che quella di Vialli sia stata una battuta fuori luogo, e sicuramente infelice. A me non tocca più di tanto - ha proseguito il boemo - perché da un lato ci sono i fatti, dall'altre cose non vere. Io e i miei ragazzi siamo sereni. Avrei preferito non parlare di questa cosa. C'è però da meravigliarsi che questa battuta l'abbia fatta proprio Vialli. Io sono tranquillo e non ho nessun tipo di problemi. Gli altri non lo so". Saga finita?