Maturità 2012, le materie del secondo scritto

foto Ap/Lapresse 12:09 - Greco al liceo classico, matematica allo scientifico, lingua straniera al linguistico. Sono alcune delle materie scelte per la seconda prova scritta della maturità contenute nel decreto firmato dal ministro dell'Istruzione Francesco Profumo che individua, tra l'altro, anche le materie assegnate ai membri esterni. Gli scritti si svolgeranno il 20 giugno (prima prova) e 21 (seconda prova).

Al liceo pedagogico la materia della seconda prova sarà pedagogia, mentre all'artistico i ragazzi si cimenteranno in figura disegnata. Poi economia aziendale ai Ragionieri, topografia ai Geometri, Alimenti e alimentazione all'Istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione.



Per gli istituti tecnici e professionali, si legge in una nota del Miur, sono state scelte materie che, oltre a caratterizzare i diversi indirizzi di studio, hanno una dimensione tecnico-pratico-laboratoriale". Per questa ragione la seconda prova può essere svolta, come per il passato, in forma scritta o grafica o scritto-grafica o scritto-pratica, utilizzando, eventualmente, anche i laboratori dell'istituto.



Il decreto individua, inoltre, le materie affidate ai membri esterni: la scelta di queste ha seguito, laddove si è rivelato opportuno, il criterio della rotazione delle discipline. Inoltre sono 40 gli istituti scolastici coinvolti nel progetto Esabac, finalizzato al rilascio del doppio diploma italiano e francese e attuato sulla base dell'Accordo Italo-Francese sottoscritto il 24 febbraio 2009.



Infine quest'anno, per la prima volta, dirigenti scolastici e insegnanti presenteranno on line la domanda di partecipazione agli esami di Stato in qualità di presidenti di commissione e di commissari d'esame.