Cancellieri:vietato bloccare strade

11:34

- "Non saranno tollerati i blocchi stradali". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Annamaria Cancellieri, parlando delle manifestazioni di protesta in corso nel Paese. "Fin dove si può - ha aggiunto - useremo tolleranze e dialogo, però bisogna anche tenere presenti i diritti dei cittadini". Il ministro ha sottolineato che per il Viminale "è sicuramente una responsabiiltà pesante da affrontare con molta serenità ma anche con determinazione".