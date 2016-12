Concordia, "c'è contaminazione"

13:38

- "La contaminazione dell'ambiente è già avvenuta". Lo ha detto il prefetto Gabrielli, commissario per l'emergenza all'Isola del Giglio, parlando al termine dell'insediamento dei comitati tecnico-scientifici. "Noi siamo concentrati su quelle 2.400 tonnellate di carburante - ha detto Gabrielli - ma non dobbiamo dimenticare che in quella nave ci sono olio, solventi, detersivi. Tutto ciò che serve a una cittadina di 4 mila persone".