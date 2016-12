L'interrogatorio di Cremona

"Sono venuto a chiarire. L'ho chiesto io. Non ho nulla da nascondere. Non è piacevole finire in questi ingranaggi, non è piacevole essere tirato in ballo senza motivo. Meglio chiarire subito, anche per l'Atalanta". Queste le parole di Andrea Masiello poco prima dell'interrogatorio, durato oltre due ore. Il calciatore dell'Atalanta era stato chiamato in causa dal giocatore del Piacenza Carlo Gervasoni, in relazione a una presunta combine dell'incontro Palermo-Bari.

Le nove gare del Bari falsate

La deposizione rilasciata sarà indispensabile per le indagini, in quanto getta nuove ombre sul campionato di Serie A della scorsa stagione. Nel mirino sono finite le ultima nove gare disputate dal Bari, squadra di cui Masiello era capitano. Almeno su sei gare (Bologna-Bari 0-4, Bari-Chievo 1-2, Parma-Bari 1-2, Cesena-Bari 1-0, Bari-Sampdoria 0-1, Palermo-Bari 2-1) ci sarebbero le prove di combine, tentate o riuscite. Per altre tre ci sono solo dei sospetti: Bari-Catania 1-1, Bari-Roma 2-3, Bari-Lecce 0-2. Nessun riscontro, per ora, invece su Milan-Bari 1-1 e Bari-Inter 0-3.

La mafia pugliese

Il clan mafioso Parisi dietro il controllo delle scommesse: i giocatori del Bari ricevevano soldi per alterare le partite e, in cambio della garanzia dei risultati, potevano puntare gratuitamente. Un meccanismo fin troppo semplice, ma resta ancora da chiarire come avvenivano i contatti con i calciatori delle altre squadre coinvolte nelle combine. Importante potrà essere la collaborazione di Masiello, ma probabile che anche altri possano fare la stessa scelta: confessare e sperare in uno sconto sulla squalifica della giustizia sportiva. Prossima tappa sarà l'interrogatorio di Bari, davanti al pm Laudati. Masiello dovrà confermare quanto affermato a Cremona e, presumibilmente, ampliare le dichiarazioni facendo il nome degli altri calciatori coinvolti.