Sciopero benzinai, il garante frena

16:45

- I benzinai avevano annunciato una maxi-serrata di dieci giorni per protestare contro le norme che li riguardano nel decreto liberalizzazioni. Ma la Commissione di garanzia sugli scioperi frena. Il presidente Roberto Alesse ha infatti detto che la categoria non potrà fermarsi per un periodo superiore ai tre giorni. E sottolinea che "qualunque comportamento difforme rispetto a ciò è illegittimo".