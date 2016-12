Costa, i dipendenti scendono in piazza: "Solidarietà ai nostri colleghi e ai passeggeri"

foto Facebook Correlati La pagina Facebook dell'evento 15:34 - Il personale di bordo di Costa Crociere si è dato appuntamento domenica a Genova per una grande manifestazione dopo il tragico naufragio della Concordia. "La nostra presenza dovrà essere silenziosa, discreta e composta" si legge sulla pagina Facebook dell'evento al quale hanno già aderito circa 600 persone. "Sarà una fiaccolata alla luce del sole per dire che ci siamo, che siamo orgogliosi di fare parte dell'equipaggio di Costa Crociere, per sostenere i nostri colleghi eroi di Costa Concordia, e per sostenere i passeggeri coinvolti". - Il personale di bordo di Costa Crociere si è dato appuntamento domenica a Genova per una grande manifestazione dopo il tragico naufragio della Concordia. "La nostra presenza dovrà essere silenziosa, discreta e composta" si legge sulla pagina Facebook dell'evento al quale hanno già aderito circa 600 persone. "Sarà una fiaccolata alla luce del sole per dire che ci siamo, che siamo orgogliosi di fare parte dell'equipaggio di Costa Crociere, per sostenere i nostri colleghi eroi di Costa Concordia, e per sostenere i passeggeri coinvolti".

Nessun clamore, chiariscono gli organizzatori. Solo un corteo di divise blu e gialle, nel silenzio e nel rispetto più totale, senza nessuna polemica per dimostrare che l'equipaggio c'è come c'era quella tragica notte al Giglio. "E' importante che in questa situazione così delicata - si legge ancora - la nostra presenza sia tanto massiccia quanto silenziosa e assolutamente rispettosa".