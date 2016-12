Calcioscommesse, Masiello in procura

Proprio Gervasoni aveva chiamato in causa Masiello a proposito di una combine organizzata per la partita Palermo-Bari (campionato 2010/11), terminata 2-1. Masiello era in forza ai pugliesi. Queste le parole di Gervasoni: "Gegic mi riferì che era stati corrotti i seguenti giocatori del Bari: Padelli, Bentivoglio, Parisi, Masiello Andrea e Rossi. Il risultato concordato non venne raggiunto in quanto Miccoli sbagliò il rigore che era stato volutamente provocato. Miccoli non sapeva nulla della combine''. Il risultato concordato era di un over con la sconfitta del Bari con almeno due gol di scarto.

Masiello è uno dei 41 nuovi iscritti nel registro degli indagati.

Ieri intanto il gip Guido Salvini ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con l'obbligo di firma nei confronti di Cristiano Doni, arrestato il 19 dicembre.