Compleanno Sic, oggi compirebbe 25 anni

- Se il 23 ottobre un incidente sulla pista di Sepang non avesse messo fine alla sua vita, il campione di motociclismo Marco Simoncelli oggi avrebbe compiuto 25 anni. La famiglia ha deciso di festeggiare il compleanno di Marco, come se "fosse vivo, perché tale è rimasto nella mente e nel cuore di tanti amici e fan". L'appuntamento è questa sera al 105 Stadium di Rimini: i fondi raccolti saranno devoluti a favore della Fondazione Simoncelli 58.

Ma anche Coriano, paese natale di Marco, vuole rendergli omaggio: il Comune gli intitolerà, proprio in occasione del compleanno, il palazzetto dello sport. Inoltre la linea di bus Riccione-Coriano cambia da oggi numero: sarà infatti la "58", numero di pettorina del campione Gp."Marco piega a mille all'ora": è questo il titolo del brano dedicato a Sic dal cantautore Stefano Picchi, 38 anni, che nel 2004 partecipò al Festival di Sanremo con "Generale kamikaze". I proventi del brano confluiranno nelle casse della Fondazione Marco Simoncelli Onlus, nata per aiutare i bambini in difficoltà.