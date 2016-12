foto Meteo.it Correlati Segui il meteo minuto per minuto 09:17 - Piogge sul medio-basso Tirreno, Isole e Friuli. In serata peggioramenti su Abruzzo, Molise, Puglia mentre al Giglio moto ondoso in aumento. Una debole perturbazione atlantica ha raggiunto il Centrosud: l'aria relativamente mite che accompagna questo modesto peggioramento determinerà un generale rialzo termico. - Piogge sul medio-basso Tirreno, Isole e Friuli. In serata peggioramenti su Abruzzo, Molise, Puglia mentre al Giglio moto ondoso in aumento. Una debole perturbazione atlantica ha raggiunto il Centrosud: l'aria relativamente mite che accompagna questo modesto peggioramento determinerà un generale rialzo termico.

Oggi piogge sparse su medio-basso Tirreno, settori occidentali delle Isole e Friuli Venezia Giulia e dal pomeriggio anche in Calabria e Sicilia; qualche fiocco di neve ad alta quota nell'Appennino meridionale, fino ai 600-700 metri , invece, nelle Alpi di confine. Schiarite nel resto del Nordovest e nebbie che insisteranno sulla pianura Padana centro-orientale nelle ore più fredde. Fra pomeriggio e sera migliora anche al Nordest e Toscana. In serata peggiora su Abruzzo Molise e Puglia.



Temperature in sensibile crescita, in particolare le massime al Centronord. Venti occidentali in rinforzo. Agitati i mari meridionali, mossi i restanti bacini compreso l'alto Tirreno. Sull'Isola del Giglio in rinforzo venti occidentali. A fine giornata arriverà il Maestrale con moto ondoso in aumento.