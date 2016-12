"Ero sul ponte ma non sapevo se ero al sicuro. All'improvviso ha cominciato a cadere tutto, i tavoli si rovesciavano". A questo punto, senza che le venga fatta alcuna domanda, Domnica inizia a parlare di Schettino: "Il comandante è uno dei migliori della compagnia Costa, lui non ha salvato solo una nave. In una situazione del genere se proprio si vuole capire qualcosa bisogna compatire questa persona e non accusarla. Come può la gente accusare di essere incapace, se lui ha salvato 4000 persone?"

Domanda: "Ma hanno detto che erano ubriachi..."

Risposta: "Ridicolo, credo che la gente sara d'accordo con me ma voglio parlare ancora del capitano perchè è una questione molto importante, si tratta della sua vita".

Il capitano però è riuscito a salvarsi...

"Ci sono state delle accuse da parte dei turisti secondo cui il capitano e l'equipaggio si sono comportati da incompetenti. E' una bugia totale! Se fossero stati incompetenti 4000 persone non si sarebebro salvate".

CLICCA E GUARDA IL VIDEO