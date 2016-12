foto LaPresse 14:58 - I benzinai dichiarano uno sciopero di dieci giorni contro le liberalizzazioni. Le sigle sindacali di categoria Faib Confesercenti e Fegica Cisl hanno annunciato "l'immediato stato di agitazione e la chiusura per sciopero degli impianti stradali e autostradali di dieci giorni". Si indicheranno le date della serrata "se e non appena le bozze di decreto circolate in queste ore dovessero trovare conferma". - I benzinai dichiarano uno sciopero di dieci giorni contro le liberalizzazioni. Le sigle sindacali di categoria Faib Confesercenti e Fegica Cisl hanno annunciato "l'immediato stato di agitazione e la chiusura per sciopero degli impianti stradali e autostradali di dieci giorni". Si indicheranno le date della serrata "se e non appena le bozze di decreto circolate in queste ore dovessero trovare conferma".

In una nota congiunta Faib Confesercenti e Fegica Cisl commentano: "Il governo fa retromarcia su tutta la linea di fronte alla potente lobby dei petrolieri, i cui privilegi non vengono neanche scalfiti ma persino rafforzati dalle misure che sono in procinto di essere varate. Nessun impianto multimarca, così come anche l'Antitrust aveva recentemente chiesto".



Nessuna libertà, rilevano, "per i gestori di rifornirsi sul libero mercato alle condizioni più convenienti per poter dare agli automobilisti italiani prezzi più bassi dei carburanti. Automobilisti che, insieme ai gestori, sono i veri gabbati dalla solita politica degli annunci".



Il governo, aggiungono Faib e Fegica, "si limita a gettare fumo negli occhi dell'opinione pubblica liberando solo chi è già libero, cioè i proprietari gli impianti: alla fine il provvedimento non riguarda più di 500 impianti su 25.000. Per il resto, il controllo dei petrolieri sull'intera filiera, dalla culla alla tomba, che consente loro di mantenere in Italia i prezzi più alti d'Europa, viene completato definitivamente con un regalo inaspettato: ogni compagnia potrà fissare le condizioni contrattuali che vuole, con ogni singolo benzinaio, senza nessuna tutela, nessuna contrattazione, nessuna mediazione collettiva".