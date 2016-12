Tassisti-governo, slitta l'incontro

19:39

- Slitta a domani l'incontro sulle liberalizzazioni tra i sindacati dei tassisti e il governo, che era stato invece programmato per oggi pomeriggio. L'esecutivo ha convocato le varie sigle a Palazzo Chigi per le 12, come si apprende da ambienti sindacali. Il decreto dell'esecutivo prevede una Autorità che decida sulle licenze e che stabilisca orari più flessibili, ma i rappresentanti di categoria hanno ribadito la loro contrarietà.